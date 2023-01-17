Ерофеева Мария Михаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеева Мария Михаиловна

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

1881

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Ерофеев (однодворец) Алексей Максимович

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Максим Тихонович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Ерофеев (однодворец) Василий Максимович

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Максим Тихонович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Андреева Анна Максимовна

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Максим Тихонович

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Агафья Максимовна

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Максим Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерофеев (однодворец) Максим Тихонович

Смерть
1881
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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