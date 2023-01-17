Ерофеева Мария Михаиловна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Ерофеев (однодворец) Алексей Максимович
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Максим Тихонович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Ерофеев (однодворец) Василий Максимович
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Максим Тихонович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Андреева Анна Максимовна
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Максим Тихонович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Агафья Максимовна
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Максим Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1881