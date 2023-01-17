Дурасова, Ерофеева (Долганава) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурасова, Ерофеева (Долганава) Анна Петровна

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
25.01.1870

Муж: Дурасов (однодворец) Леонтий Иванович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.08.1872

Дочь: Наталья Леонтьевна

Отец ребёнка: Дурасов (однодворец) Леонтий Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Дурасов (однодворец) Семен Леонтьевич

Отец ребёнка: Дурасов (однодворец) Леонтий Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
21.?.1882

Муж: Ерофеев (однодворец) Максим Тихонович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Ерофеева Наталья Максимовна

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Максим Тихонович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Евгения Максимовна

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Максим Тихонович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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