Дурасова, Ерофеева (Долганава) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1870
Рождение ребёнка
17.08.1872
Дочь: Наталья Леонтьевна
Отец ребёнка: Дурасов (однодворец) Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Дурасов (однодворец) Семен Леонтьевич
Отец ребёнка: Дурасов (однодворец) Леонтий Иванович
Бракосочетание
21.?.1882
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Ерофеева Наталья Максимовна
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Максим Тихонович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Евгения Максимовна
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Максим Тихонович
Смерть
Неизвестно