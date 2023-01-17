Ерофеев (однодворец) Александр Тихонович
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Рождение ребёнка
1854
Сын: Ерофеев Иван Александрович
Мать ребёнка: Ерофеева Матрена Федоровна
Рождение ребёнка
27.10.1857
Сын: Ерофеев (однодворец) Степан Александрович
Мать ребёнка: Ерофеева Матрена Федоровна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Ерофеев (однодворец) Осип Александрович
Мать ребёнка: Ерофеева Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Ерофеев Андрей Александрович
Мать ребёнка: Ерофеева Матрена Федоровна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Лазарева Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Ерофеева Матрена Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно