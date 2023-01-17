Ерофеев (однодворец) Александр Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеев (однодворец) Александр Тихонович

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Ерофеев (однодворец) Тихон Иванович

Мать: Ерофеева Степанида Фирсовна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Ерофеев Иван Александрович

Мать ребёнка: Ерофеева Матрена Федоровна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.10.1857

Сын: Ерофеев (однодворец) Степан Александрович

Мать ребёнка: Ерофеева Матрена Федоровна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Ерофеев (однодворец) Осип Александрович

Мать ребёнка: Ерофеева Екатерина Петровна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Ерофеев Андрей Александрович

Мать ребёнка: Ерофеева Матрена Федоровна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Лазарева Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Ерофеева Матрена Федоровна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерофеева Матрена Федоровна

Смерть
Неизвестно
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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