Ерофеев (однодворец) Степан Александрович
Место рождения
Дата рождения27.10.1857
Дата смерти1923
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1857
Бракосочетание
03.02.1884
Жена: Ерофеева Анна Петровна
Рождение ребёнка
20.10.1885
Сын: Ерофеев (однодворец) Александр Степанович
Мать ребёнка: Ерофеева Анна Петровна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Большакова Пелагея Степановна
Мать ребёнка: Ерофеева Анна Петровна
Смерть
1923
с.Елшанка Николаевского района , Ульяновской области