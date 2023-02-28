Ерофеев (однодворец) Степан Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеев (однодворец) Степан Александрович

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

27.10.1857

Дата смерти

1923

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1857

Отец: Ерофеев (однодворец) Александр Тихонович

Мать: Ерофеева Матрена Федоровна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.02.1884

Жена: Ерофеева Анна Петровна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.10.1885

Сын: Ерофеев (однодворец) Александр Степанович

Мать ребёнка: Ерофеева Анна Петровна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Большакова Пелагея Степановна

Мать ребёнка: Ерофеева Анна Петровна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1923
с.Елшанка Николаевского района , Ульяновской области
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