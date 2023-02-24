Ерофеев (однодворец) Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеев (однодворец) Иван Петрович

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Место рождения

Российская империя, Симбирская губерния, Сызранский уезд, село Елшанка

Дата рождения

1791

Дата смерти

13.10.1865

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Ерофеев (однодворец) Петр Егорович

Мать: не указана

Российская империя, Симбирская губерния, Сызранский уезд, село Елшанка
Рождение ребёнка
26.08.1810

Сын: Ерофеев (однодворец) Иван Иванович

Мать ребёнка: Ерофеева Дарья Кондратьевна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Ерофеев (однодворец) Тихон Иванович

Мать ребёнка: Ерофеева Дарья Кондратьевна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерофеева Дарья Кондратьевна

Смерть
13.10.1865
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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