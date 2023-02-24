Ерофеев (однодворец) Иван Петрович
Место рожденияРоссийская империя, Симбирская губерния, Сызранский уезд, село Елшанка
Дата рождения1791
Дата смерти13.10.1865
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Ерофеев (однодворец) Петр Егорович
Мать: не указана
Российская империя, Симбирская губерния, Сызранский уезд, село Елшанка
Рождение ребёнка
26.08.1810
Сын: Ерофеев (однодворец) Иван Иванович
Мать ребёнка: Ерофеева Дарья Кондратьевна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Ерофеев (однодворец) Тихон Иванович
Мать ребёнка: Ерофеева Дарья Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.10.1865