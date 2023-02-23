Ерофеева Дарья Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1810
Сын: Ерофеев (однодворец) Иван Иванович
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Иван Петрович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Ерофеев (однодворец) Тихон Иванович
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно