Ерофеева Дарья Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеева Дарья Кондратьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1810

Сын: Ерофеев (однодворец) Иван Иванович

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Иван Петрович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Ерофеев (однодворец) Тихон Иванович

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Иван Петрович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерофеев (однодворец) Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
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