Алтухова (Черненок) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлтухова (Черненок) Варвара Ивановна

Алтухова (Черненок) Варвара Ивановна

avatar

Место рождения

Черноручье, Лазовский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

24.12.1918

Дата смерти

29.03.2001

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1918

Отец: Черненок Иван Агеевич

Мать: Черненок Анна Сергеевна

Черноручье, Лазовский муниципальный район, Приморский край
Место жительства
1934
Усть-Абакан, Усть-Абаканский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
01.02.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клюкин Владимир

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
До 1941

Муж: Клюкин Владимир

Место жительства
1946
Осенью 1946 года вернулась в Приморье – в с. Милоградово Ольгинкого района вместе с мужем
Место жительства
1946
Милоградово, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
21.03.1948

Дочь: Иванова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Алтухов Иван Никитович

Милоградово, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
15.06.1949

Сын: Алтухов Александр Иванович

Отец ребёнка: Алтухов Иван Никитович

Милоградово, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
19.03.1951

Сын: Алтухов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Алтухов Иван Никитович

Милоградово, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
возможно 10.04.1947
Рождение ребёнка
04.11.1966

Сын: Моисеенко Иван Васильевич

Отец ребёнка: Моисеенко Василий Мифодьевич

Милоградово, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алтухов Иван Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисеенко Василий Мифодьевич

Смерть
29.03.2001
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close