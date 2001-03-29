Алтухова (Черненок) Варвара Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.12.1918
Дата смерти29.03.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1918
Отец: Черненок Иван Агеевич
Мать: Черненок Анна Сергеевна
Место жительства
1934
Усть-Абакан, Усть-Абаканский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
01.02.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клюкин Владимир
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
До 1941
Муж: Клюкин Владимир
Место жительства
1946
Осенью 1946 года вернулась в Приморье – в с. Милоградово Ольгинкого района вместе с мужем
Место жительства
1946
Рождение ребёнка
21.03.1948
Дочь: Иванова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Алтухов Иван Никитович
Рождение ребёнка
15.06.1949
Сын: Алтухов Александр Иванович
Отец ребёнка: Алтухов Иван Никитович
Рождение ребёнка
19.03.1951
Отец ребёнка: Алтухов Иван Никитович
возможно 10.04.1947
Рождение ребёнка
04.11.1966
Сын: Моисеенко Иван Васильевич
Отец ребёнка: Моисеенко Василий Мифодьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.03.2001