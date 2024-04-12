Алтухов Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения19.03.1951
Дата смерти2009
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1951
Отец: Алтухов Иван Никитович
возможно 10.04.1947
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алтухов Александр Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алтухова Анна Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алтухова Мария Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алтухов Сергей Викторович
Смерть
2009