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Алтухов Виктор Иванович

Место рождения

Милоградово, Ольгинский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

19.03.1951

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1951

Отец: Алтухов Иван Никитович

Мать: Алтухова Варвара Ивановна

Милоградово, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
возможно 10.04.1947
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алтухов Александр Викторович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алтухова Анна Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алтухова Мария Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алтухов Сергей Викторович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
2009
Милоградово, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
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