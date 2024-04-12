Алтухов Иван Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлтухов Иван Никитович

Алтухов Иван Никитович

avatar

Место рождения

Елань-Колено, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

10.10.1909

Дата смерти

07.09.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1909

Отец: Алтухов Никита

Мать: не указана

Елань-Колено, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.03.1948

Дочь: Иванова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Алтухова Варвара Ивановна

Милоградово, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
15.06.1949

Сын: Алтухов Александр Иванович

Мать ребёнка: Алтухова Варвара Ивановна

Милоградово, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
19.03.1951

Сын: Алтухов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Алтухова Варвара Ивановна

Милоградово, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
возможно 10.04.1947
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алтухова Варвара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алтухова Прасковья Алексеевна

Смерть
07.09.1959
Милоградово, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Погиб на работе в колхозе им. Сталина с.Милоградово (раздавило трактором)
Похороны
Неизвестно
Милоградово, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close