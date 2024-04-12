Алтухов Иван Никитович
Место рождения
Дата рождения10.10.1909
Дата смерти07.09.1959
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1909
Отец: Алтухов Никита
Рождение ребёнка
21.03.1948
Дочь: Иванова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Алтухова Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
15.06.1949
Сын: Алтухов Александр Иванович
Мать ребёнка: Алтухова Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
19.03.1951
Мать ребёнка: Алтухова Варвара Ивановна
возможно 10.04.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.09.1959
Погиб на работе в колхозе им. Сталина с.Милоградово (раздавило трактором)
Похороны
Неизвестно