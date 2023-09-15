Алтухов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алтухов Александр Иванович

Место рождения

Милоградово, Ольгинский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

15.06.1949

Дата смерти

27.07.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1949

Отец: Алтухов Иван Никитович

Мать: Алтухова Варвара Ивановна

Милоградово, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
?.08.1973

Жена: Алтухова Татьяна Викторовна

Находка, Находкинский, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стовбчатая Тамара Александровна

Мать ребёнка: Алтухова Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Алтухова Татьяна Викторовна

Смерть
27.07.1989
Погиб в с.Милоградово 27 июля 1989 г. во время тайфуна «Джуди»
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