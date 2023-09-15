Алтухов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения15.06.1949
Дата смерти27.07.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1949
Отец: Алтухов Иван Никитович
Бракосочетание
?.08.1973
Находка, Находкинский, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стовбчатая Тамара Александровна
Мать ребёнка: Алтухова Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алтухова Татьяна Викторовна
Смерть
27.07.1989
Погиб в с.Милоградово 27 июля 1989 г. во время тайфуна «Джуди»