Иванова (Алтухова) Нина Ивановна
Место рождения
Дата рождения21.03.1948
Дата смерти07.02.2009
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1948
Отец: Алтухов Иван Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочкарѐва Елена Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Иван Иванович
Смерть
07.02.2009
Кавалерово, Кавалеровский муниципальный район, Приморский край
Здесь же и похоронена