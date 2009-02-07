Иванова (Алтухова) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Алтухова) Нина Ивановна

Место рождения

Милоградово, Ольгинский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

21.03.1948

Дата смерти

07.02.2009

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1948

Отец: Алтухов Иван Никитович

Мать: Алтухова Варвара Ивановна

Милоградово, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Игорь Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочкарѐва Елена Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Иван Иванович

Смерть
07.02.2009
Кавалерово, Кавалеровский муниципальный район, Приморский край
Здесь же и похоронена
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