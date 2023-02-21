Бурцова (кж. Вадбольская) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смерти02.01.1781
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Бурцов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Бурцов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Хиона Васильевна
Отец ребёнка: Бурцов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурцов Пафнутий Васильевич
Отец ребёнка: Бурцов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бурцов Василий Андреевич
Смерть
02.01.1781