Бурцова (кж. Вадбольская) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурцова (кж. Вадбольская) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

02.01.1781

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Вадбольский Иван Тимофеевич

Мать: Вадбольская Анна Степановна

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Бурцов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Бурцов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Хиона Васильевна

Отец ребёнка: Бурцов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурцов Пафнутий Васильевич

Отец ребёнка: Бурцов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурцов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Бурцов Василий Андреевич

Смерть
02.01.1781
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