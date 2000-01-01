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(Бурцова) Дарья Васильевна
(Бурцова) Дарья Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1743
Пол
Женский
Отец
Бурцов Василий Андреевич
1681 г.р.
Мать
Бурцова (Кж. Вадбольская) Анна Ивановна
1707 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец:
Бурцов Василий Андреевич
Мать:
Бурцова Анна Ивановна
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