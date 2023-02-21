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(Бурцова) Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Бурцов Василий Андреевич

Мать: Бурцова Анна Ивановна

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