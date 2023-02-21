Бродовская (Половинчик) Рахиль Львовна
Место рожденияг. Одесса, Украина
Дата рождения04.03.1897
Дата смерти04.03.1988
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1897
г. Одесса, Украина
Рождение ребёнка
18.05.1932
Дочь: Париж Александра Хаимовна
Отец ребёнка: Бродовский Хаим
Белая Церковь Украина
Рождение ребёнка
03.02.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бродовский Хаим
Белая Церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бродовский Хаим
Смерть
04.03.1988
Белая Церковь
Похороны
Неизвестно
Белая Церковь Украина