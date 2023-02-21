Бродовская (Половинчик) Рахиль Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бродовская (Половинчик) Рахиль Львовна

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Место рождения

г. Одесса, Украина

Дата рождения

04.03.1897

Дата смерти

04.03.1988

Пол

Женский

Отец

Мать

1875 г.р.

Дети

1932 г.р.
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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1897

Отец: Половинчик Лейб (Лев)

Мать: Половинчик Сося (Цита) Гершковна

г. Одесса, Украина
Рождение ребёнка
18.05.1932

Дочь: Париж Александра Хаимовна

Отец ребёнка: Бродовский Хаим

Белая Церковь Украина
Рождение ребёнка
03.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бродовский Хаим

Белая Церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бродовский Хаим

Смерть
04.03.1988
Белая Церковь
Похороны
Неизвестно
Белая Церковь Украина
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