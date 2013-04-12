Париж (Бродовская) Александра Хаимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПариж (Бродовская) Александра Хаимовна

Париж (Бродовская) Александра Хаимовна

avatar

Место рождения

Белая Церковь Украина

Дата рождения

18.05.1932

Дата смерти

12.04.2013

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1932

Отец: Бродовский Хаим

Мать: Бродовская Рахиль Львовна

Белая Церковь Украина
Рождение ребёнка
05.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Париж Самуил Гиршевич

Нарофоминск, Россия
Рождение ребёнка
25.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Париж Самуил Гиршевич

Нарофоминск, Россия
Смерть
12.04.2013
Ашкелон Израиль
Похороны
Неизвестно
Ашкелон Израиль
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close