Париж (Бродовская) Александра Хаимовна
Место рожденияБелая Церковь Украина
Дата рождения18.05.1932
Дата смерти12.04.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1932
Отец: Бродовский Хаим
Белая Церковь Украина
Рождение ребёнка
05.03.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Париж Самуил Гиршевич
Нарофоминск, Россия
Рождение ребёнка
25.01.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Париж Самуил Гиршевич
Нарофоминск, Россия
Смерть
12.04.2013
Ашкелон Израиль
Похороны
Неизвестно
Ашкелон Израиль