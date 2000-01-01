Половинчик Сося (Цита) Гершковна
Место рожденияБелая Церковь
Дата рождения1875
Дата смерти15.12.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Белая Церковь
Рождение ребёнка
04.03.1897
Дочь: Бродовская Рахиль Львовна
Отец ребёнка: Половинчик Лейб (Лев)
г. Одесса, Украина
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Бразилевская Вера (Двойра) Львовна
Отец ребёнка: Половинчик Лейб (Лев)
Белая Церковь, Украина
Рождение ребёнка
1912
Сын: Половинчик Израиль Лейбович
Отец ребёнка: Половинчик Лейб (Лев)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маня Львовна
Отец ребёнка: Половинчик Лейб (Лев)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каролинская Фаня (Феня) Львовна
Отец ребёнка: Половинчик Лейб (Лев)
Белая Церковь, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медовая Геня Львовна
Отец ребёнка: Половинчик Лейб (Лев)
Смерть
15.12.1959
Белая Церковь Украина
Похороны
Неизвестно
Белая Церковь