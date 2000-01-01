Половинчик Сося (Цита) Гершковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половинчик Сося (Цита) Гершковна

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Место рождения

Белая Церковь

Дата рождения

1875

Дата смерти

15.12.1959

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Белая Церковь
Рождение ребёнка
04.03.1897

Дочь: Бродовская Рахиль Львовна

Отец ребёнка: Половинчик Лейб (Лев)

г. Одесса, Украина
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Бразилевская Вера (Двойра) Львовна

Отец ребёнка: Половинчик Лейб (Лев)

Белая Церковь, Украина
Рождение ребёнка
1912

Сын: Половинчик Израиль Лейбович

Отец ребёнка: Половинчик Лейб (Лев)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Половинчик Лейб (Лев)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маня Львовна

Отец ребёнка: Половинчик Лейб (Лев)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каролинская Фаня (Феня) Львовна

Отец ребёнка: Половинчик Лейб (Лев)

Белая Церковь, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медовая Геня Львовна

Отец ребёнка: Половинчик Лейб (Лев)

Смерть
15.12.1959
Белая Церковь Украина
Похороны
Неизвестно
Белая Церковь
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