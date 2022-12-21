Каролинская (Половинчик) Фаня (Феня) Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каролинская (Половинчик) Фаня (Феня) Львовна

Место рождения

Белая Церковь, Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Отец

Мать

1875 г.р.

Муж

Около 1902 г.р.

Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Половинчик Лейб (Лев)

Мать: Половинчик Сося (Цита) Гершковна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каролинский Михаил

Рождение ребёнка
05.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каролинский Михаил

Скрыто настройками приватности
Смерть
1941
Причина смерти: Холокост

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