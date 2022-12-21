Каролинская (Половинчик) Фаня (Феня) Львовна
Место рожденияБелая Церковь, Украина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каролинский Михаил
Рождение ребёнка
05.03.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каролинский Михаил
Скрыто настройками приватности
Смерть
1941
Причина смерти: Холокост