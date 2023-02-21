Половинчик Лейб (Лев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоловинчик Лейб (Лев)

Половинчик Лейб (Лев)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Половинчик ? Волькович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1897

Дочь: Бродовская Рахиль Львовна

Мать ребёнка: Половинчик Сося (Цита) Гершковна

г. Одесса, Украина
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Бразилевская Вера (Двойра) Львовна

Мать ребёнка: Половинчик Сося (Цита) Гершковна

Белая Церковь, Украина
Рождение ребёнка
1912

Сын: Половинчик Израиль Лейбович

Мать ребёнка: Половинчик Сося (Цита) Гершковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маня Львовна

Мать ребёнка: Половинчик Сося (Цита) Гершковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медовая Геня Львовна

Мать ребёнка: Половинчик Сося (Цита) Гершковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Половинчик Сося (Цита) Гершковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каролинская Фаня (Феня) Львовна

Мать ребёнка: Половинчик Сося (Цита) Гершковна

Белая Церковь, Украина
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close