Половинчик Лейб (Лев)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Половинчик ? Волькович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1897
Дочь: Бродовская Рахиль Львовна
Мать ребёнка: Половинчик Сося (Цита) Гершковна
г. Одесса, Украина
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Бразилевская Вера (Двойра) Львовна
Мать ребёнка: Половинчик Сося (Цита) Гершковна
Белая Церковь, Украина
Рождение ребёнка
1912
Сын: Половинчик Израиль Лейбович
Мать ребёнка: Половинчик Сося (Цита) Гершковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маня Львовна
Мать ребёнка: Половинчик Сося (Цита) Гершковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медовая Геня Львовна
Мать ребёнка: Половинчик Сося (Цита) Гершковна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каролинская Фаня (Феня) Львовна
Мать ребёнка: Половинчик Сося (Цита) Гершковна
Белая Церковь, Украина
Смерть
Неизвестно