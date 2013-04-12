Бродовский Хаим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бродовский Хаим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

?.03.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1932 г.р.
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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1932

Дочь: Париж Александра Хаимовна

Мать ребёнка: Бродовская Рахиль Львовна

Белая Церковь Украина
Рождение ребёнка
03.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бродовская Рахиль Львовна

Белая Церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бродовская Рахиль Львовна

Смерть
?.03.1944
2-ая мировая война
Причина смерти: War
Похороны
Неизвестно
Неизвестно
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