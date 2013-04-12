Бродовский Хаим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти?.03.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1932
Дочь: Париж Александра Хаимовна
Мать ребёнка: Бродовская Рахиль Львовна
Белая Церковь Украина
Рождение ребёнка
03.02.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бродовская Рахиль Львовна
Белая Церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бродовская Рахиль Львовна
Смерть
?.03.1944
2-ая мировая война
Причина смерти: War
Похороны
Неизвестно
Неизвестно