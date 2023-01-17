Митин Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМитин Василий Иванович

Митин Василий Иванович

avatar

Место рождения

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
18.02.1946

Жена: Митина Надежда Михайловна

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Запись акта о заключении брака № 15 от 18.02.1946г., составлена Верхнесергинским сельским Советом Нижнесергинского района свердловской области.
Рождение ребёнка
25.06.1947

Сын: Митин Борис Васильевич

Мать ребёнка: Митина Надежда Михайловна

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Запись акта о рождении № 110 от 08.07.1947г., составлена Верхнесергинским поселковым Советом Нижнесергинского района Свердловской области.
Рождение ребёнка
15.05.1949

Сын: Митин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Митина Надежда Михайловна

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.02.1951

Сын: Митин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Митина Надежда Михайловна

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Запись акта о рождении № 59 от 01.03.1951г.. составлена Верхнесергинским поселковым советом Нижнесергинского района Свердловской области.
Рождение ребёнка
13.10.1952

Дочь: Балдина Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Митина Надежда Михайловна

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.08.1955

Дочь: Гаврилова Вера Васильевна

Мать ребёнка: Митина Надежда Михайловна

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.04.1965

Сын: Митин Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Митина Надежда Михайловна

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Запись акта о рождении № 47 от 17.05.1965г., составлена Верхнесергинским поселковым советом Нижнесергинского района Свердловской области.
Смерть
Неизвестно
Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close