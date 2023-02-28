Митин Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМитин Иван Васильевич

Митин Иван Васильевич

avatar

Место рождения

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

03.02.1951

Дата смерти

05.08.1951

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1951

Отец: Митин Василий Иванович

Мать: Митина Надежда Михайловна

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Запись акта о рождении № 59 от 01.03.1951г.. составлена Верхнесергинским поселковым советом Нижнесергинского района Свердловской области.
Смерть
05.08.1951
Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Запись акта о смерти № 59 от 07.08.1951г., составлена Верхнесергинским поселковым Советом Нижнесергинского района Свердловской области.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close