Митин Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения03.02.1951
Дата смерти05.08.1951
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1951
Отец: Митин Василий Иванович
Запись акта о рождении № 59 от 01.03.1951г.. составлена Верхнесергинским поселковым советом Нижнесергинского района Свердловской области.
Смерть
05.08.1951
Запись акта о смерти № 59 от 07.08.1951г., составлена Верхнесергинским поселковым Советом Нижнесергинского района Свердловской области.