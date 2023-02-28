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Митин Борис Васильевич

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Место рождения

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

25.06.1947

Дата смерти

2018

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1947

Отец: Митин Василий Иванович

Мать: Митина Надежда Михайловна

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Запись акта о рождении № 110 от 08.07.1947г., составлена Верхнесергинским поселковым Советом Нижнесергинского района Свердловской области.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митин Евгений Борисович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
2018
запись акта о смерти № 226 от 02.04.2018
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