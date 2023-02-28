Митин Борис Васильевич
Место рождения
Дата рождения25.06.1947
Дата смерти2018
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1947
Отец: Митин Василий Иванович
Запись акта о рождении № 110 от 08.07.1947г., составлена Верхнесергинским поселковым Советом Нижнесергинского района Свердловской области.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
2018
запись акта о смерти № 226 от 02.04.2018