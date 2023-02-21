Гранова (Чижова) Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1928
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Гранов Иван
Отец ребёнка: Гранов Степан Васильевич
с.Городна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Щегольскова Мария
Отец ребёнка: Гранов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1907
Сын: Гранов Николай
Отец ребёнка: Гранов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1908
Сын: Гранов Василий
Отец ребёнка: Гранов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Гранов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Гранов Григорий
Отец ребёнка: Гранов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Гранов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1917
Сын: Гранов Андрей
Отец ребёнка: Гранов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1919
Сын: Гранов Сергей
Отец ребёнка: Гранов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1924
Сын: Гранов Александр
Отец ребёнка: Гранов Степан Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1928
с.Городна