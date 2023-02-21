Гранова (Чижова) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гранова (Чижова) Пелагея Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1928

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Гранов Иван

Отец ребёнка: Гранов Степан Васильевич

с.Городна
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Щегольскова Мария

Отец ребёнка: Гранов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Гранов Николай

Отец ребёнка: Гранов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Гранов Василий

Отец ребёнка: Гранов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Гранов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Гранов Григорий

Отец ребёнка: Гранов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Гранов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1917

Сын: Гранов Андрей

Отец ребёнка: Гранов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1919

Сын: Гранов Сергей

Отец ребёнка: Гранов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Гранов Александр

Отец ребёнка: Гранов Степан Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гранов Степан Васильевич

Смерть
1928
с.Городна
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