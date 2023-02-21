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Гранов Иван

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Место рождения

с.Городна

Дата рождения

1900

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Гранов Степан Васильевич

Мать: Гранова Пелагея Васильевна

с.Городна
Рождение ребёнка
15.04.1930

Дочь: Лебедева Юлия

Мать ребёнка: Гранова Клавдия Прокофьевна

Рождение ребёнка
13.06.1938

Сын: Гранов Олег

Мать ребёнка: Гранова Клавдия Прокофьевна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Гранов Валерий

Мать ребёнка: Гранова Клавдия Прокофьевна

Рождение ребёнка
06.10.1945

Дочь: Маргаритв

Мать ребёнка: Елизавета

Рождение ребёнка
1947

Сын: Гранов Игорь

Мать ребёнка: Елизавета

Рождение ребёнка
02.02.1952

Дочь: Людмила

Мать ребёнка: Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гранова Клавдия Прокофьевна

Смерть
1979
Коломна, Коломенский, Московская область
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