Гранов Иван
Место рожденияс.Городна
Дата рождения1900
Дата смерти1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
с.Городна
Рождение ребёнка
15.04.1930
Дочь: Лебедева Юлия
Мать ребёнка: Гранова Клавдия Прокофьевна
Рождение ребёнка
13.06.1938
Сын: Гранов Олег
Мать ребёнка: Гранова Клавдия Прокофьевна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Гранов Валерий
Мать ребёнка: Гранова Клавдия Прокофьевна
Рождение ребёнка
1947
Сын: Гранов Игорь
Мать ребёнка: Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1979
Коломна, Коломенский, Московская область