(Гранова) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гранов Николай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гранов Сергей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гранов Юрий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1986