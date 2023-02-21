(Гранова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гранова) Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Гранов Степан Васильевич

Мать: Гранова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гранов Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гранов Сергей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гранов Юрий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1986
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