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Гранов Александр
Гранов Александр
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1924
Дата смерти
1982
Пол
Мужской
Отец
Гранов Степан Васильевич
1875 г.р.
Мать
Гранова (Чижова) Пелагея Васильевна
1880 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец:
Гранов Степан Васильевич
Мать:
Гранова Пелагея Васильевна
Смерть
1982
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