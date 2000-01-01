Гранов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГранов Александр

Гранов Александр

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Гранов Степан Васильевич

Мать: Гранова Пелагея Васильевна

Смерть
1982
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close