Гранов Степан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Гранов Иван
Мать ребёнка: Гранова Пелагея Васильевна
с.Городна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Щегольскова Мария
Мать ребёнка: Гранова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Гранов Николай
Мать ребёнка: Гранова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Гранов Василий
Мать ребёнка: Гранова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Гранова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Гранов Григорий
Мать ребёнка: Гранова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Гранова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Гранов Андрей
Мать ребёнка: Гранова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Гранов Сергей
Мать ребёнка: Гранова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Гранов Александр
Мать ребёнка: Гранова Пелагея Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1945
г. Бронницы