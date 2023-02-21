Гранов Степан Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГранов Степан Васильевич

Гранов Степан Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Гранов Иван

Мать ребёнка: Гранова Пелагея Васильевна

с.Городна
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Щегольскова Мария

Мать ребёнка: Гранова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Гранов Николай

Мать ребёнка: Гранова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Гранов Василий

Мать ребёнка: Гранова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Гранова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Гранов Григорий

Мать ребёнка: Гранова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Гранова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Гранов Андрей

Мать ребёнка: Гранова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Гранов Сергей

Мать ребёнка: Гранова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Гранов Александр

Мать ребёнка: Гранова Пелагея Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гранова Пелагея Васильевна

Смерть
1945
г. Бронницы
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close