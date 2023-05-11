Горбунова (Потапова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияДо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1837
Отец: Потапов Иван Иванович
Рождение ребёнка
20.09.1857
Сын: Гарбунов Константин Павлович
Отец ребёнка: Горбунов Павел Елисеевич
Рождение ребёнка
13.10.1863
Отец ребёнка: Горбунов Павел Елисеевич
Рождение ребёнка
23.02.1866
Сын: Гарбунов Поликарп Павлович
Отец ребёнка: Горбунов Павел Елисеевич
Рождение ребёнка
23.05.1868
Сын: Гарбунов Константин Павлович
Отец ребёнка: Горбунов Павел Елисеевич
Рождение ребёнка
28.11.1869
Сын: Горбунов Парамон Павлович
Отец ребёнка: Горбунов Павел Елисеевич
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Суздальцева Елена Павловна
Отец ребёнка: Горбунов Павел Елисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно