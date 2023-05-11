Горбунова (Потапова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Потапова) Евдокия Ивановна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1837

Отец: Потапов Иван Иванович

Мать: Потапова Авдотья Федотовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.09.1857

Сын: Гарбунов Константин Павлович

Отец ребёнка: Горбунов Павел Елисеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.10.1863

Сын: Гарбунов Иван Павлович

Отец ребёнка: Горбунов Павел Елисеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.02.1866

Сын: Гарбунов Поликарп Павлович

Отец ребёнка: Горбунов Павел Елисеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.05.1868

Сын: Гарбунов Константин Павлович

Отец ребёнка: Горбунов Павел Елисеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.11.1869

Сын: Горбунов Парамон Павлович

Отец ребёнка: Горбунов Павел Елисеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Суздальцева Елена Павловна

Отец ребёнка: Горбунов Павел Елисеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Павел Елисеевич

Смерть
Неизвестно
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