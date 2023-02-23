Потапова Авдотья Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Потапов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Потапов Иван Иванович
Рождение ребёнка
До 1837
Дочь: Горбунова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Потапов Иван Иванович
Рождение ребёнка
05.03.1839
Отец ребёнка: Потапов Иван Иванович
Рождение ребёнка
15.06.1841
Дочь: Агрофена Ивановна
Отец ребёнка: Потапов Иван Иванович
Рождение ребёнка
22.11.1842
Отец ребёнка: Потапов Иван Иванович
Рождение ребёнка
09.09.1845
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Потапов Иван Иванович
Рождение ребёнка
26.09.1848
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Потапов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно