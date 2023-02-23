Потапова Авдотья Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотапова Авдотья Федотовна

Потапова Авдотья Федотовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Потапов Данила Иванович

Отец ребёнка: Потапов Иван Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Парамонов Лука Иванович

Отец ребёнка: Потапов Иван Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1837

Дочь: Горбунова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Потапов Иван Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.03.1839

Сын: Парамонов Ефим Иванович

Отец ребёнка: Потапов Иван Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.06.1841

Дочь: Агрофена Ивановна

Отец ребёнка: Потапов Иван Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.11.1842

Сын: Потапов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Потапов Иван Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.09.1845

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Потапов Иван Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.09.1848

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Потапов Иван Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close