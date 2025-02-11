(Потапова) Агрофена Ивановна 15.06.1841 — найти родственников по фамилии на Familio

(Потапова) Агрофена Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 15.06.1841, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла 21.08.1841, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Потапов Иван Иванович1806 г.р.
Мать
Потапова Авдотья ФедотовнаДо 1809 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1841

Отец: Потапов Иван Иванович

Мать: Потапова Авдотья Федотовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
21.08.1841
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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