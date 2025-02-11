(Потапова) Агрофена Ивановна
женский, родилась 15.06.1841, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла 21.08.1841, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецПотапов Иван Иванович1806 г.р.
МатьПотапова Авдотья ФедотовнаДо 1809 г.р.
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Рождение
15.06.1841
Отец: Потапов Иван Иванович
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
21.08.1841
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область