Суздальцева (Горбунова) Елена Павловна 1870 — найти родственников по фамилии на Familio

Суздальцева (Горбунова) Елена Павловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1870, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Отец
Горбунов Павел Елисеевич09.01.1836 г.р.
Мать
Горбунова (Потапова) Евдокия ИвановнаДо 1837 г.р.
Супруги
Суздальцев Василий Евдокимович20.02.1877 г.р.
Дети
Суздальцев Фёдор Васильевич12.09.1896 г.р.
Суздальцев Пётр Васильевич05.07.1902 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Горбунов Павел Елисеевич

Мать: Горбунова (Потапова) Евдокия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
10.11.1895

Муж: Суздальцев Василий Евдокимович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
12.09.1896

Сын: Суздальцев Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Суздальцев Василий Евдокимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
05.07.1902

Сын: Суздальцев Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Суздальцев Василий Евдокимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
01.10.1905

Дочь: (Суздальцева) Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Суздальцев Василий Евдокимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
01.04.1912

Дочь: (Суздальцева) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Суздальцев Василий Евдокимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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