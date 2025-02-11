Суздальцева (Горбунова) Елена Павловна
женский, родилась 1870, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
ОтецГорбунов Павел Елисеевич09.01.1836 г.р.
МатьГорбунова (Потапова) Евдокия ИвановнаДо 1837 г.р.
Супруги
Суздальцев Василий Евдокимович20.02.1877 г.р.
Дети
Суздальцев Фёдор Васильевич12.09.1896 г.р.
Суздальцев Пётр Васильевич05.07.1902 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
10.11.1895
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.09.1896
Сын: Суздальцев Фёдор Васильевич
Отец ребёнка: Суздальцев Василий Евдокимович
Рождение ребёнка
05.07.1902
Сын: Суздальцев Пётр Васильевич
Отец ребёнка: Суздальцев Василий Евдокимович
Рождение ребёнка
01.10.1905
Дочь: (Суздальцева) Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Суздальцев Василий Евдокимович
Рождение ребёнка
01.04.1912
Дочь: (Суздальцева) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Суздальцев Василий Евдокимович
Смерть
Неизвестно