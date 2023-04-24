Горбунов Парамон Павлович
Место рождения
Дата рождения28.11.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1869
Бракосочетание
08.02.1888
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.01.1890
Дочь: Ксения Парамоновна
Мать ребёнка: Горбунова Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
02.12.1896
Сын: Горбунов Николай Парамонович
Мать ребёнка: Горбунова Екатерина Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно