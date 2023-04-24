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Горбунов Парамон Павлович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

28.11.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1869

Отец: Горбунов Павел Елисеевич

Мать: Горбунова Евдокия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
08.02.1888

Жена: Горбунова Акилина Ивановна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.01.1890

Дочь: Ксения Парамоновна

Мать ребёнка: Горбунова Акилина Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.12.1896

Сын: Горбунов Николай Парамонович

Мать ребёнка: Горбунова Екатерина Романовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Екатерина Романовна

Смерть
Неизвестно
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