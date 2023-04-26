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Маркел Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Андрей Филиппов

Мать: Лукерия Алексеевна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Томкин Егор- Маркелович

Мать ребёнка: Матрена Лукьяновна

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Максим Маркелович

Мать ребёнка: Матрена Лукьяновна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Томкин Василий Маркелович

Мать ребёнка: Матрена Лукьяновна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Томкин Матвей Маркелович

Мать ребёнка: Матрена Лукьяновна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Алексей Маркелович

Мать ребёнка: Матрена Лукьяновна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Томкин Михаил Маркелович

Мать ребёнка: Матрена Лукьяновна

Смерть
Неизвестно
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