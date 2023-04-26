Маркел Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Андрей Филиппов
Мать: Лукерия Алексеевна
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Матрена Лукьяновна
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Максим Маркелович
Мать ребёнка: Матрена Лукьяновна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Томкин Василий Маркелович
Мать ребёнка: Матрена Лукьяновна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Матрена Лукьяновна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Алексей Маркелович
Мать ребёнка: Матрена Лукьяновна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Матрена Лукьяновна
Смерть
Неизвестно