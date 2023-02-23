Лукерия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукерия Алексеевна

Лукерия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Харитон Андреев

Отец ребёнка: Андрей Филиппов

Рождение ребёнка
1801

Сын: Степан Андреев

Отец ребёнка: Андрей Филиппов

Рождение ребёнка
1807

Сын: Кондрат Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Филиппов

Рождение ребёнка
1814

Сын: Маркел Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Филиппов

Смерть
Неизвестно
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