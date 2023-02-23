Лукерия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Харитон Андреев
Отец ребёнка: Андрей Филиппов
Рождение ребёнка
1801
Сын: Степан Андреев
Отец ребёнка: Андрей Филиппов
Рождение ребёнка
1807
Сын: Кондрат Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Филиппов
Рождение ребёнка
1814
Сын: Маркел Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Филиппов
Смерть
Неизвестно