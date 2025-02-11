Харитон Андреев
мужской, родился 1797, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1841, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецАндрей Филиппов1778 г.р.
МатьЛукерья Алексеевна1776 г.р.
Дети
Прасковья Харитоновна1820 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Андрей Филиппов
Мать: Лукерья Алексеевна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Прасковья Харитоновна
Мать ребёнка: Афина Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Иванова Матрена Перес. В 1851 Г. Харитоновна
Мать ребёнка: Афина Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Аксинья Харитоновна
Мать ребёнка: Афина Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Томкин Андрей Харитонович
Мать ребёнка: Афина Ирина Васильевна
Смерть
1841
Место жительства
1850