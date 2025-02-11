Харитон Андреев 1797 — найти родственников по фамилии на Familio

Харитон Андреев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1797, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1841, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Андрей Филиппов1778 г.р.
Мать
Лукерья Алексеевна1776 г.р.
Дети
Прасковья Харитоновна1820 г.р.
Иванова Матрена Перес. В 1851 Г. Харитоновна1825 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Андрей Филиппов

Мать: Лукерья Алексеевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Прасковья Харитоновна

Мать ребёнка: Афина Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Иванова Матрена Перес. В 1851 Г. Харитоновна

Мать ребёнка: Афина Ирина Васильевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Аксинья Харитоновна

Мать ребёнка: Афина Ирина Васильевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1830

Сын: Томкин Андрей Харитонович

Мать ребёнка: Афина Ирина Васильевна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1841
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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