Томкин Михаил Маркеллович 1847 — найти родственников по фамилии на Familio

Томкин Михаил Маркеллович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1847, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 14.12.1871, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Маркелл Андреевич1814 г.р.
Мать
Матрена Лукьяновна1811 г.р.
Супруги
Слугина Ульяна Евдокимовна1843 г.р.
Дети
(Томкина) Домна Михайловна01.01.1871 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Маркелл Андреевич

Мать: Матрена Лукьяновна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слугина Ульяна Евдокимовна

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

32

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

30

Рождение ребёнка
01.01.1871

Дочь: (Томкина) Домна Михайловна

Мать ребёнка: Слугина Ульяна Евдокимовна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
14.12.1871
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: чахотка

Мы используем куки для улучшения работы сайта.