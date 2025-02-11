Томкин Михаил Маркеллович
мужской, родился 1847, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 14.12.1871, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецМаркелл Андреевич1814 г.р.
МатьМатрена Лукьяновна1811 г.р.
Супруги
Слугина Ульяна Евдокимовна1843 г.р.
Дети
(Томкина) Домна Михайловна01.01.1871 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Маркелл Андреевич
Мать: Матрена Лукьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
01.01.1871
Дочь: (Томкина) Домна Михайловна
Мать ребёнка: Слугина Ульяна Евдокимовна
Смерть
14.12.1871