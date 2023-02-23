Матрена Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Маркел Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Максим Маркелович
Отец ребёнка: Маркел Андреевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Томкин Василий Маркелович
Отец ребёнка: Маркел Андреевич
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Маркел Андреевич
Рождение ребёнка
1841
Сын: Алексей Маркелович
Отец ребёнка: Маркел Андреевич
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Маркел Андреевич
Смерть
Неизвестно