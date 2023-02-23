Матрена Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Лукьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Томкин Егор- Маркелович

Отец ребёнка: Маркел Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Максим Маркелович

Отец ребёнка: Маркел Андреевич

Рождение ребёнка
1837

Сын: Томкин Василий Маркелович

Отец ребёнка: Маркел Андреевич

Рождение ребёнка
1839

Сын: Томкин Матвей Маркелович

Отец ребёнка: Маркел Андреевич

Рождение ребёнка
1841

Сын: Алексей Маркелович

Отец ребёнка: Маркел Андреевич

Рождение ребёнка
1847

Сын: Томкин Михаил Маркелович

Отец ребёнка: Маркел Андреевич

Смерть
Неизвестно
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