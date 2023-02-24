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Максим Маркелович
Максим Маркелович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1835
Дата смерти
1835
Пол
Мужской
Отец
Маркел Андреевич
1814 г.р.
Мать
Матрена Лукьяновна
1811 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец:
Маркел Андреевич
Мать:
Матрена Лукьяновна
Смерть
1835
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