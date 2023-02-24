Максим Маркелович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксим Маркелович

Максим Маркелович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Отец

1814 г.р.

Мать

1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Маркел Андреевич

Мать: Матрена Лукьяновна

Смерть
1835
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close