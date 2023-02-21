Коротин Макар Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Рождение ребёнка
?.11.1826
Сын: Коротин Василий Макарович
Мать ребёнка: Коротин Наталья Егорова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Невида Макаровна
Мать ребёнка: Коротин Наталья Егорова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анна Макарова
Мать ребёнка: Коротин Наталья Егорова
Рождение ребёнка
20.07.1846
Мать ребёнка: Коротин Наталья Егорова
Крепость Узень, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
ГАСО, Ф. 637, оп. 1, ед. хр. 1227в МК Новоузенск, Крепость Узень 1846
Рождение ребёнка
1849
Сын: Коротин Тимофей Макарович
Мать ребёнка: Коротин Наталья Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коротин Наталья Егорова
Смерть
1855