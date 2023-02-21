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Коротин Макар Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Каростин(коростин) Александр Федоров

Мать: Каростина Прасковья

Рождение ребёнка
?.11.1826

Сын: Коротин Василий Макарович

Мать ребёнка: Коротин Наталья Егорова

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Невида Макаровна

Мать ребёнка: Коротин Наталья Егорова

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Анна Макарова

Мать ребёнка: Коротин Наталья Егорова

Рождение ребёнка
20.07.1846

Сын: Коротин Прохор Макарович

Мать ребёнка: Коротин Наталья Егорова

Крепость Узень, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
ГАСО, Ф. 637, оп. 1, ед. хр. 1227в МК Новоузенск, Крепость Узень 1846
Рождение ребёнка
1849

Сын: Коротин Тимофей Макарович

Мать ребёнка: Коротин Наталья Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коротин Наталья Егорова

Смерть
1855
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