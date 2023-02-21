Каростина Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАТО(Тамбов) Ф.12 оп.1 д.728 - Нижняя Байгора - однодворцы РС 1816
Рождение ребёнка
1800
Сын: Коротин Трефил Александрович
Отец ребёнка: Каростин(коростин) Александр Федоров
ЦГАСО ф.150 оп.1 д.175 и д.169 РС 1858 Новотроицкая волость Новоузенского уезда
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Евдокия Александрова
Отец ребёнка: Каростин(коростин) Александр Федоров
ГАТО(Тамбов) Ф.12 оп.1 д.728 - Нижняя Байгора - однодворцы РС 1816
Рождение ребёнка
1807
Сын: Коротин Макар Александрович
Отец ребёнка: Каростин(коростин) Александр Федоров
Рождение ребёнка
1810
Сын: Каростин Иван Александров
Отец ребёнка: Каростин(коростин) Александр Федоров
ГАТО Ф.12 оп.1 д.1449 - Нижняя Байгора - РС 1834 г.однодворцы
Бракосочетание
Неизвестно
ГАТО(Тамбов) Ф.12 оп.1 д.728 - Нижняя Байгора - однодворцы РС 1816