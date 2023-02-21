Каростина Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каростина Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАТО(Тамбов) Ф.12 оп.1 д.728 - Нижняя Байгора - однодворцы РС 1816
Рождение ребёнка
1800

Сын: Коротин Трефил Александрович

Отец ребёнка: Каростин(коростин) Александр Федоров

ЦГАСО ф.150 оп.1 д.175 и д.169 РС 1858 Новотроицкая волость Новоузенского уезда
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Евдокия Александрова

Отец ребёнка: Каростин(коростин) Александр Федоров

Падворки, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
ГАТО(Тамбов) Ф.12 оп.1 д.728 - Нижняя Байгора - однодворцы РС 1816
Рождение ребёнка
1807

Сын: Коротин Макар Александрович

Отец ребёнка: Каростин(коростин) Александр Федоров

Рождение ребёнка
1810

Сын: Каростин Иван Александров

Отец ребёнка: Каростин(коростин) Александр Федоров

Падворки, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
ГАТО Ф.12 оп.1 д.1449 - Нижняя Байгора - РС 1834 г.однодворцы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каростин(коростин) Александр Федоров

ГАТО(Тамбов) Ф.12 оп.1 д.728 - Нижняя Байгора - однодворцы РС 1816
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