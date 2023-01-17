Каростин(Коростин) Александр Федоров
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Каростин Федор
Мать: не указана
ГАТО Ф.12 оп.1 д.1449 - Нижняя Байгора - РС 1834 г.однодворцы
Рождение ребёнка
1800
Сын: Коротин Трефил Александрович
Мать ребёнка: Каростина Прасковья
ЦГАСО ф.150 оп.1 д.175 и д.169 РС 1858 Новотроицкая волость Новоузенского уезда
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Евдокия Александрова
Мать ребёнка: Каростина Прасковья
ГАТО(Тамбов) Ф.12 оп.1 д.728 - Нижняя Байгора - однодворцы РС 1816
Рождение ребёнка
1807
Сын: Коротин Макар Александрович
Мать ребёнка: Каростина Прасковья
Рождение ребёнка
1810
Сын: Каростин Иван Александров
Мать ребёнка: Каростина Прасковья
ГАТО Ф.12 оп.1 д.1449 - Нижняя Байгора - РС 1834 г.однодворцы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каростина Прасковья
ГАТО(Тамбов) Ф.12 оп.1 д.728 - Нижняя Байгора - однодворцы РС 1816
Смерть
Неизвестно