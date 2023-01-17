Каростин(Коростин) Александр Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаростин(Коростин) Александр Федоров

Каростин(Коростин) Александр Федоров

avatar

Место рождения

Падворки, Грязинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Каростин Федор

Мать: не указана

Падворки, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
ГАТО Ф.12 оп.1 д.1449 - Нижняя Байгора - РС 1834 г.однодворцы
Рождение ребёнка
1800

Сын: Коротин Трефил Александрович

Мать ребёнка: Каростина Прасковья

ЦГАСО ф.150 оп.1 д.175 и д.169 РС 1858 Новотроицкая волость Новоузенского уезда
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Евдокия Александрова

Мать ребёнка: Каростина Прасковья

Падворки, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
ГАТО(Тамбов) Ф.12 оп.1 д.728 - Нижняя Байгора - однодворцы РС 1816
Рождение ребёнка
1807

Сын: Коротин Макар Александрович

Мать ребёнка: Каростина Прасковья

Рождение ребёнка
1810

Сын: Каростин Иван Александров

Мать ребёнка: Каростина Прасковья

Падворки, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
ГАТО Ф.12 оп.1 д.1449 - Нижняя Байгора - РС 1834 г.однодворцы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каростина Прасковья

ГАТО(Тамбов) Ф.12 оп.1 д.728 - Нижняя Байгора - однодворцы РС 1816
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close