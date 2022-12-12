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Каростин Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1811

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Каростин(коростин) Александр Федоров

Мать ребёнка: не указана

Падворки, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
ГАТО Ф.12 оп.1 д.1449 - Нижняя Байгора - РС 1834 г.однодворцы
Рождение ребёнка
1771

Сын: Каростин Артем Федоров

Мать ребёнка: не указана

ГАТО(Тамбов) Ф.12 оп.1 д.728 - Нижняя Байгора - однодворцы РС 1816
Рождение ребёнка
1803

Сын: Каростин Родион Федоров

Мать ребёнка: не указана

Падворки, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
ГАТО(Тамбов) Ф.12 оп.1 д.728 - Нижняя Байгора - однодворцы РС 1816
Рождение ребёнка
1804

Сын: Каростин Михаил Федоров

Мать ребёнка: не указана

Падворки, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
ГАТО(Тамбов) Ф.12 оп.1 д.728 - Нижняя Байгора - однодворцы РС 1816
Рождение ребёнка
1810

Сын: Каростин Федот Федоров

Мать ребёнка: не указана

Падворки, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
ГАТО(Тамбов) Ф.12 оп.1 д.728 - Нижняя Байгора - однодворцы РС 1816
Смерть
До 1811
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