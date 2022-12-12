Каростин Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1811
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Сын: Каростин(коростин) Александр Федоров
Мать ребёнка: не указана
ГАТО Ф.12 оп.1 д.1449 - Нижняя Байгора - РС 1834 г.однодворцы
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: не указана
ГАТО(Тамбов) Ф.12 оп.1 д.728 - Нижняя Байгора - однодворцы РС 1816
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: не указана
ГАТО(Тамбов) Ф.12 оп.1 д.728 - Нижняя Байгора - однодворцы РС 1816
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: не указана
ГАТО(Тамбов) Ф.12 оп.1 д.728 - Нижняя Байгора - однодворцы РС 1816
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: не указана
ГАТО(Тамбов) Ф.12 оп.1 д.728 - Нижняя Байгора - однодворцы РС 1816
Смерть
До 1811