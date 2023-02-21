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Коротин Василий Макарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1826

Отец: Коротин Макар Александрович

Мать: Коротин Наталья Егорова

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Аграфена Васильевна

Мать ребёнка: Коротина Евдокия Давыдова

ЦГАСО ф.150 оп.1 д.175 и д.169 РС 1858 Новотроицкая волость Новоузенского уезда
Рождение ребёнка
1858

Сын: Коротин Петр Васильевич

Мать ребёнка: Коротина Евдокия Давыдова

Крепость Узень, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
10.08.1860

Сын: Коротин Андрей Васильев

Мать ребёнка: Коротина Евдокия Давыдова

Крепость Узень, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
ГАСО Ф. 637 оп.1 д. 1251 МК сельца Дмитриевского, Крепости Узень и Новоузенска 1860
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина Васильева

Мать ребёнка: Коротина Евдокия Давыдова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коротина Евдокия Давыдова

Смерть
Неизвестно
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