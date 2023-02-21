Коротин Василий Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.11.1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1826
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Аграфена Васильевна
Мать ребёнка: Коротина Евдокия Давыдова
ЦГАСО ф.150 оп.1 д.175 и д.169 РС 1858 Новотроицкая волость Новоузенского уезда
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Коротина Евдокия Давыдова
Рождение ребёнка
10.08.1860
Мать ребёнка: Коротина Евдокия Давыдова
ГАСО Ф. 637 оп.1 д. 1251 МК сельца Дмитриевского, Крепости Узень и Новоузенска 1860
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агриппина Васильева
Мать ребёнка: Коротина Евдокия Давыдова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно