Коротин Наталья Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротин Наталья Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.11.1826

Сын: Коротин Василий Макарович

Отец ребёнка: Коротин Макар Александрович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Невида Макаровна

Отец ребёнка: Коротин Макар Александрович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Анна Макарова

Отец ребёнка: Коротин Макар Александрович

Рождение ребёнка
20.07.1846

Сын: Коротин Прохор Макарович

Отец ребёнка: Коротин Макар Александрович

Крепость Узень, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
ГАСО, Ф. 637, оп. 1, ед. хр. 1227в МК Новоузенск, Крепость Узень 1846
Рождение ребёнка
1849

Сын: Коротин Тимофей Макарович

Отец ребёнка: Коротин Макар Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротин Макар Александрович

Смерть
Неизвестно
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