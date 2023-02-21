Коротин Наталья Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.11.1826
Сын: Коротин Василий Макарович
Отец ребёнка: Коротин Макар Александрович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Невида Макаровна
Отец ребёнка: Коротин Макар Александрович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анна Макарова
Отец ребёнка: Коротин Макар Александрович
Рождение ребёнка
20.07.1846
Отец ребёнка: Коротин Макар Александрович
Крепость Узень, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
ГАСО, Ф. 637, оп. 1, ед. хр. 1227в МК Новоузенск, Крепость Узень 1846
Рождение ребёнка
1849
Сын: Коротин Тимофей Макарович
Отец ребёнка: Коротин Макар Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно