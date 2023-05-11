Гордей Ефремов

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Гордей Ефремович

Место рождения

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1822 ст.

Дата смерти

07.09.1892 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.

Отец: Ефрем Кириллович

Мать: Дарья

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефремов Иван Гордеевич

Мать ребёнка: Прасковья Ефимовна

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефремов Фёдор Гордеевич

Мать ребёнка: Прасковья Ефимовна

Смерть
07.09.1892 ст.
Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Указан 68 лет От старости с холерическими припадками
Похороны
09.09.1892 ст.
Исаково, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
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