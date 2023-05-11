Гордей Ефремов

Гордей Ефремович
Место рождения
Дата рождения1822 ст.
Дата смерти07.09.1892 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.
Отец: Ефрем Кириллович
Мать: Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Прасковья Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Прасковья Ефимовна
Смерть
07.09.1892 ст.
Указан 68 лет От старости с холерическими припадками
Похороны
09.09.1892 ст.
Исаково, Похвистневский муниципальный район, Самарская область