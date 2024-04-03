Ефремов Фёдор Гордеев
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецГордей Ефремов1822 ст. г.р.
МатьПрасковья Ефимова1822 ст. г.р.
Супруги
Ефремова Ефросинья ГригорьевнаНеизвестно г.р.
Дети
Ефремова Прасковья Фёдоровна11.10.1893 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гордей Ефремов
Мать: Прасковья Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.10.1893 ст.
Дочь: Ефремова Прасковья Фёдоровна
Мать ребёнка: Ефремова Ефросинья Григорьевна
Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно