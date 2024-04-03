Ефремов Фёдор Гордеев Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Ефремов Фёдор Гордеев

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Гордей Ефремов1822 ст. г.р.
Мать
Прасковья Ефимова1822 ст. г.р.
Супруги
Ефремова Ефросинья ГригорьевнаНеизвестно г.р.
Дети
Ефремова Прасковья Фёдоровна11.10.1893 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гордей Ефремов

Мать: Прасковья Ефимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Ефросинья Григорьевна

Рождение ребёнка
11.10.1893 ст.

Дочь: Ефремова Прасковья Фёдоровна

Мать ребёнка: Ефремова Ефросинья Григорьевна

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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