Ефремов Фёдор Гордеев

Ефремов Фёдор Гордеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Фёдор Гордеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гордей Ефремович

Мать: Прасковья Ефимовна

Рождение ребёнка
11.10.1893 ст.

Дочь: Ефремова Прасковья Фёдоровна

Мать ребёнка: Ефремова Ефросинья Григорьевна

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Ефросинья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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