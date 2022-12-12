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Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791 ст.

Дата смерти

С 1822 по 1836

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Анна Ефремовна

Отец ребёнка: Ефрем Кириллович

Рождение ребёнка
1820 ст.

Сын: Емельян Ефремович

Отец ребёнка: Ефрем Кириллович

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Гордей Ефремович

Отец ребёнка: Ефрем Кириллович

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефрем Кириллович

Смерть
С 1822 по 1836
Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
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