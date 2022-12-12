Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791 ст.
Дата смертиС 1822 по 1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Анна Ефремовна
Отец ребёнка: Ефрем Кириллович
Рождение ребёнка
1820 ст.
Сын: Емельян Ефремович
Отец ребёнка: Ефрем Кириллович
Рождение ребёнка
1822 ст.
Сын: Гордей Ефремович
Отец ребёнка: Ефрем Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефрем Кириллович
Смерть
С 1822 по 1836