Прасковья Ефимова

Прасковья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефремов Иван Гордеевич

Отец ребёнка: Гордей Ефремович

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефремов Фёдор Гордеевич

Отец ребёнка: Гордей Ефремович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордей Ефремович

Смерть
Неизвестно
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