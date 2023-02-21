Прасковья Ефимова

Прасковья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гордей Ефремович
Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гордей Ефремович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гордей Ефремович
Смерть
Неизвестно