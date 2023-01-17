Ефремов Иван Гордеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гордей Ефремович
Мать: Прасковья Ефимовна
Рождение ребёнка
06.02.1893 ст.
Сын: Ефремов Елевферий Иванович
Мать ребёнка: Ефремова Фёкла Григорьевна
Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно