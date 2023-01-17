Ефремов Иван Гордеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Иван Гордеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гордей Ефремович

Мать: Прасковья Ефимовна

Рождение ребёнка
06.02.1893 ст.

Сын: Ефремов Елевферий Иванович

Мать ребёнка: Ефремова Фёкла Григорьевна

Абдул-Завод, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Фёкла Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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